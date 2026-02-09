Al tramonto, il braciere olimpico all’Arco della Pace di Milano attira ogni sera centinaia di persone. Lo spettacolo di luci e fuochi dura dalle 17 alle 23, e molti si fermano ad ammirare lo spettacolo, affascinati dall’atmosfera unica. La città si prepara all’appuntamento con le Olimpiadi del 2026, e questa installazione diventa uno dei simboli di attesa.

Il braciere olimpico all' Arco della Pace, a Milano, incanta la folla ogni giorno con uno show suggestivo aperto a cittadini e visitatori dalle 17 alle 23. Lo spettacolo di musica e colori dura dai tre ai cinque minuti e ha inizio allo scoccare di ogni ora. Il braciere olimpico è stato acceso il 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, da Alberto Tomba e Deborah Compagnoni.

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, il braciere all’Arco della Pace incanta la folla

Questa mattina a Milano è cominciata l’installazione del braciere olimpico all’arco della Pace.

Questa sera Milano ha visto il momento clou della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

