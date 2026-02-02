A Bergamo si accende il Braciere olimpico Folla e festa in centro De Roon | Lo sport unisce - Foto e video della Fiaccola

Questa sera Bergamo si riempie di festa per accendere il Braciere olimpico. La fiaccola attraversa le strade, da via Borgo Palazzo fino al centro storico, passando per ChorusLife e Città Alta. Tante persone si radunano per assistere alla terza tappa, con personaggi noti come Giorgio Pasotti, Martina Caironi, Fabio Bosatelli e Chicco Cerea che portano la fiaccola. De Roon commenta che lo sport unisce, e la città risponde con entusiasmo e cori di applausi.

LA TERZA TAPPA. Da via Borgo Palazzo al centro, passando da ChorusLife e Città Alta. Da Giorgio Pasotti a Martina Caironi, fino a Fabio Bosatelli e Chicco Cerea tedofori d’accezione. Gli atleti bergamaschi sul palco di Largo Belotti portano i valori dello sport, c’è anche De Roon. L’emozione della fiaccola in Città Alta, una folla incredibile, grande festa sul Sentierone. Una giornata ricca di emozioni per Bergamo all’insegna dello sport e dei cinque cerchi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo il passaggio dei tedofori dai Comuni di Villa d’Almè, Almè, Sorisole e Ponteranica, il saluto allo stadio e le tappe da Alzano, Nembro e Seriate la Fiamma Olimpica arriva in centro a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

