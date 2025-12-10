Uno sguardo sull' infanzia inaugurata la mostra fotografica Chiamatemi Marmellata
È stata inaugurata presso la galleria di Palazzo San Giorgio la mostra fotografica
È stata inaugurata presso la galleria di Palazzo San Giorgio la mostra fotografica “Chiamatemi Marmellata” di Tanino Todaro; un percorso visivo che rimarrà aperto al pubblico fino al 19 dicembre.L’esposizione raccoglie immagini realizzate dall’autore tra il Nepal degli anni Novanta, la Costa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio, inaugurata ‘Chiamatemi marmellata’: la mostra fotografica per sensibilizzare sui diritti dell’infanzia - Dalla Costa d'Avorio all'Amazzonia: le immagini scattate da Tanino Todaro all'interno di progetti dedicati ai bambini in collaborazione con la Caritas È stata inaugurata presso la Galleria di Palazzo ... Riporta citynow.it
