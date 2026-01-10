Lo sguardo dei giovani illumina il quartiere San Cristoforo | inaugurata la mostra fotografica promossa dalla Caritas
È stata inaugurata una mostra fotografica promossa dalla Caritas, che mette in luce il quartiere San Cristoforo attraverso gli occhi dei giovani, abitanti, volontari e studenti. L’obiettivo è offrire una prospettiva diversa, evidenziando le sue sfaccettature di complessità, bellezza e vitalità, contrastando le narrazioni spesso focalizzate sugli aspetti di degrado e difficoltà. Un’occasione per riscoprire un quartiere attraverso uno sguardo autentico e condiviso.
Farsi condurre dallo sguardo dei più giovani - abitanti, volontari e studenti - per svelare complessità, bellezza e generatività di un quartiere come San Cristoforo, altrimenti condannato da una narrazione unilaterale e indirizzata a evidenziare gli aspetti di degrado dei luoghi, difficoltà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
