Lo sguardo dei giovani illumina il quartiere San Cristoforo | inaugurata la mostra fotografica promossa dalla Caritas

È stata inaugurata una mostra fotografica promossa dalla Caritas, che mette in luce il quartiere San Cristoforo attraverso gli occhi dei giovani, abitanti, volontari e studenti. L’obiettivo è offrire una prospettiva diversa, evidenziando le sue sfaccettature di complessità, bellezza e vitalità, contrastando le narrazioni spesso focalizzate sugli aspetti di degrado e difficoltà. Un’occasione per riscoprire un quartiere attraverso uno sguardo autentico e condiviso.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.