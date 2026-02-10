ll Pratogrande Team Nuoto conquista nuove medaglie e record personali

Il Pratogrande Team Nuoto torna a casa con diverse medaglie e record personali. Otto atleti, tra cui Tommaso Bonacina, Leonardo Cornara e Gioele Gigliotti, hanno partecipato al 42° meeting internazionale giovanile

ll Pratogrande Team Nuoto si divide in due. con ottimi risultati. 8 atleti: Tommaso Bonacina, Leonardo Cornara, Gioele Gigliotti, Nicolò Gigliotti, Gabriel Giani, Camilla Locatelli, Pietro Papini e Giulio Rizzo partecipano al 42° meeting internazionale giovanile "Flavio Bustelli” organizzato.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Pratogrande Team Nuoto Nuoto sincronizzato: ancora ottimi risultati per il team della Pratogrande Domenica a Monza si è svolta la gara interregionale Uisp di nuoto sincronizzato, con oltre 650 atlete in acqua. L’Endas Cesena protagonista tra medaglie e record personali L’Endas Cesena si distingue in un fine settimana dedicato all’atletica, attraversando circa 1900 chilometri tra gare e allenamenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pratogrande Team Nuoto Argomenti discussi: ll Pratogrande Team Nuoto conquista nuove medaglie e record personali; Nuoto sincronizzato: ancora ottimi risultati per il team della Pratogrande. Domenica 22 febbraio 2026 a Civitanova Marche (Macerata) si tiene il Trofeo Idromarche , gara valida quale terza ed ultima prova del Trittico d'Apertura Acsi Marche. La manifestazione è organizzata dall'associazione ASD Team Idr facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.