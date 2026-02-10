LIVE – Sprint fondo | Italia per la finale con Mocellini Daprà e Pellegrino ripescato Rimpianto Ganz
In una Val di Fiemme gremita di tifosi, l’Italia ha dato spettacolo nello sprint fondo olimpico. Quattro atleti azzurri sono riusciti a qualificarsi per le semifinali, con Mocellini e Daprà che hanno dominato la gara maschile e Cassol e Ganz che si sono guadagnati la semifinale tra le donne. Pellegrino, dopo una prova difficile, è stato ripescato e avrà un’altra chance di arrivare in finale. La competizione è stata intensa e il pubblico ha applaudito fino all’ultimo secondo.
Sprint olimpica spettacolare in Val di Fiemme: l’Italia piazza quattro atleti in semifinale. Volano Mocellini e Daprà al maschile, Cassol e Ganz al femminile, mentre Federico Pellegrino rientra in corsa grazie al ripescaggio. La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all’Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondimenti su Val di Fiemme
LIVE – Sprint fondo, Italia da applausi: Mocellini e Daprà in semifinale, Cassol e Ganz avanti, Pellegrino ripescato
Una giornata di sprint fondo in Val di Fiemme che lascia l’Italia con il sorriso.
LIVE – Sprint fondo: Italia per la finale con Mocellini, Daprà e Pellegrino ripescato. Azzurre fuori in semifinale
Una giornata di emozioni intense in Val di Fiemme, dove lo sprint fondo olimpico ha regalato grandi sorprese.
Ultime notizie su Val di Fiemme
Argomenti discussi: Federico Pellegrino a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci di fondo maschile; Startlist sprint maschile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraio.
LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: pokerissimo azzurro in semifinale! Mocellini fa sognare, sorpresa DapràCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: C'è Cassol al via della seconda semifinale. Queste le protagoniste: 1 Maja Dahlqvist Svezia2 Federica ... oasport.it
DIRETTA FEDERICO PELLEGRINO/ Sprint sci di fondo video streaming Rai Due: via con i quarti (oggi 10 febbraio)Diretta Federico Pellegrino sprint Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: dopo due argenti consecutivi il valdostano va a caccia dell'oro. ilsussidiario.net
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.