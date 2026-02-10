LIVE – Sprint fondo | Italia per la finale con Mocellini Daprà e Pellegrino ripescato Rimpianto Ganz

In una Val di Fiemme gremita di tifosi, l’Italia ha dato spettacolo nello sprint fondo olimpico. Quattro atleti azzurri sono riusciti a qualificarsi per le semifinali, con Mocellini e Daprà che hanno dominato la gara maschile e Cassol e Ganz che si sono guadagnati la semifinale tra le donne. Pellegrino, dopo una prova difficile, è stato ripescato e avrà un’altra chance di arrivare in finale. La competizione è stata intensa e il pubblico ha applaudito fino all’ultimo secondo.

Sprint olimpica spettacolare in Val di Fiemme: l'Italia piazza quattro atleti in semifinale. Volano Mocellini e Daprà al maschile, Cassol e Ganz al femminile, mentre Federico Pellegrino rientra in corsa grazie al ripescaggio. La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all'Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile.

