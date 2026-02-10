LIVE – Sprint fondo Italia da applausi | Mocellini e Daprà in semifinale Cassol e Ganz avanti Pellegrino ripescato

Una giornata di sprint fondo in Val di Fiemme che lascia l’Italia con il sorriso. Mocellini e Daprà si qualificano senza problemi in semifinale, mentre Cassol e Ganz fanno il loro dovere e avanzano alla fase successiva. Pellegrino, invece, riesce a recuperare il passo e si prende il ripescaggio, pronta a tentare l’assalto in corsa. La gara si è infiammata e gli atleti italiani hanno dimostrato di essere in forma.

Sprint olimpica spettacolare in Val di Fiemme: l’Italia piazza quattro atleti in semifinale. Volano Mocellini e Daprà al maschile, Cassol e Ganz al femminile, mentre Federico Pellegrino rientra in corsa grazie al ripescaggio. La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all’Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

