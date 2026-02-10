LIVE – Sprint fondo | Italia per la finale con Mocellini Daprà e Pellegrino ripescato Azzurre fuori in semifinale

Da sportface.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di emozioni intense in Val di Fiemme, dove lo sprint fondo olimpico ha regalato grandi sorprese. L’Italia torna in corsa per la finale con Mocellini e Daprà, che hanno passato le qualifiche, mentre Pellegrino è stato ripescato e potrà tentare l’assalto alla finale. Le azzurre, invece, si sono fermate in semifinale, lasciando spazio alle altre nazionali. La competizione resta aperta e il pubblico aspetta con trepidazione gli sviluppi.

Sprint olimpica spettacolare in Val di Fiemme: l’Italia piazza quattro atleti in semifinale. Volano Mocellini e Daprà al maschile, Cassol e Ganz al femminile, mentre Federico Pellegrino rientra in corsa grazie al ripescaggio. La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all’Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su Val di Fiemme

LIVE – Sprint fondo, Italia da applausi: Mocellini e Daprà in semifinale, Cassol e Ganz avanti, Pellegrino ripescato

Una giornata di sprint fondo in Val di Fiemme che lascia l’Italia con il sorriso.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: pokerissimo azzurro in semifinale! Mocellini fa sognare, sorpresa Daprà

Questa mattina gli azzurri dello sci di fondo hanno fatto il pieno di emozioni in semifinale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Val di Fiemme

Argomenti discussi: Federico Pellegrino a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci di fondo maschile; Startlist sprint maschile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraio.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Mocellini, Ganz e Cassol in semifinale! Pellegrino ripescabileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52: DAPRAAAAAAAAAAAAAAAA! Una fantastica volata dell'azzurro che chiude al secondo posto alle spalle di ... oasport.it

LIVE – Cassol da sogno: rimonta pazzesca e semifinale olimpica nella sprint di fondoSprint femminile ad alta tensione in Val di Fiemme: Federica Cassol sorprende tutte con una volata finale straordinaria e vola in semifinale. Avanti anche Cater ... sportface.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.