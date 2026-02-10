LIVE – Sprint fondo | Italia per la finale con Mocellini Daprà e Pellegrino ripescato Azzurre fuori in semifinale

Una giornata di emozioni intense in Val di Fiemme, dove lo sprint fondo olimpico ha regalato grandi sorprese. L’Italia torna in corsa per la finale con Mocellini e Daprà, che hanno passato le qualifiche, mentre Pellegrino è stato ripescato e potrà tentare l’assalto alla finale. Le azzurre, invece, si sono fermate in semifinale, lasciando spazio alle altre nazionali. La competizione resta aperta e il pubblico aspetta con trepidazione gli sviluppi.

Sprint olimpica spettacolare in Val di Fiemme: l'Italia piazza quattro atleti in semifinale. Volano Mocellini e Daprà al maschile, Cassol e Ganz al femminile, mentre Federico Pellegrino rientra in corsa grazie al ripescaggio. La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all'Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile.

