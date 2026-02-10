LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la terza manche grave errore di Fraebel

La gara di slittino femminile alle Olimpiadi si è riaccesa con la terza manche in corso. Fraebel ha commesso un grave errore, che ha compromesso la sua prova. Nel frattempo, la statunitense ha preso il comando, superando le avversarie e ottenendo un parziale di 52 punti. La competizione resta aperta, ma questa mossa potrebbe fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Arriva purtroppo il sorpasso della statunitense, che piazza un parziale di 52.877 approfittando di ottime punte di velocità. 2:38.673 il suo crono complessivo, con Hofer a mezzo decimo (2:38.720). Si prosegue con Sandra Robatscher, che parte con soli 3 millesimi di ritardo sull’americana. 17:08 Va bene così. 52.977 il tempo di manche siglato da Hofer, che cede altri 38 millesimi a Bota ma sale al terzo posto con un gran margine su Fraebel. Tocca all’americana Farquharson, che aveva appena 52 millesimi di ritardo dall’azzurra.. 17:05 Anche Bota si peggiora chiudendo la run in 52. 🔗 Leggi su Oasport.it

