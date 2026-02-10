LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | dalle 17.00 la terza manche con Hofer a caccia del podio

Buon pomeriggio, inizia la terza manche del singolo femminile di slittino alle 17.00. Hofer cerca il podio, mentre gli spettatori seguono con attenzione le fasi decisive della gara. La diretta aggiorna in tempo reale i risultati e le emozioni di questa giornata olimpica.

Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle manche decisive del singolo femminile di slittino. Poco meno di 20 minuti al via della terza run. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche del singolo femminile olimpico di slittino. A Cortina si assegnano le medaglie con le azzurre che cercheranno di agguantare la terza posizione del podio ed oro e argento che sembrano ormai destinati a finire al collo delle slittiniste tedesche. Appuntamento alle 17.00 con la terza manche, mentre la ultima e decisiva run inizierà poco dopo le 18.

Nella gara di slittino singolare femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Hofer sorprende tutti e si piazza terza dopo la prima manche.

