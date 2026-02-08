LIVE Slittino Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 17.00 la terza manche
Dalle 17.00 inizia la terza manche dello slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti scendono uno dopo l’altro, con il tedesco Langenhan che cerca di confermare il suo vantaggio dopo le prove di ieri. La gara è aperta e gli appassionati restano incollati allo streaming per scoprire chi salirà sul podio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Tutti a caccia del tedesco Langenhan, il migliore nelle discese di ieri. Il teutonico ripartirà dall’1:45.826 siglato sabato. Pettorale numero 3 per Dominik Fischnaller, staccato di 198 millesimi dal leader. Nel mezzo l’austriaco Jonas Mueller. 16:48 25 gli atleti in gara, con i migliori 20 che disputeranno la quarta manche alle 18.34. Questa la startilist, che segue l’ordine di classifica: 1-Langenhan (GER) 2-Mueller (AUT) 3-Fishnaller (ITA) 4-Aparjods (LAT) 5-Felderer (ITA) 6-Gleirscher (AUT) 7-Kindl (AUT) 8-Loch (GER) 9-Grancagnolo (GER) 10-Berzins (LAT) 11-Gustafson (USA) 12-Dukach (UKR) 13-Cretu (ROU) 14-Manziy (UKR) 15-Kohala (SWE) 16-Repilov (AIN) 17-Greiner (USA) 18-Gufler (ITA) 19-Ferlazzo (AUS) 20-Ninis (SVK) 21-Hyman (CZE) 22-Sochowicz (POL) 23-Kobayashi (JPN) 24-Bao (CHN) 25-Craciun (ROU) 16:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle due manche decisive delle gara olimpica di slittino maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Olimpiadi 2026
LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: resiste il primo posto di Fischnaller in terza manche!
Questa mattina le prove del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi hanno visto ancora una volta Fischnaller in testa.
LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ritardata la prima manche
La prima manche delle prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi 2026 è stata rinviata.
Ultime notizie su Olimpiadi 2026
Argomenti discussi: LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller consolida il terzo posto, benissimo Felderer; Quando gareggia Fischnaller? Date, orari, programma e dove vederlo; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Giorno 3 | Slittino singolo maschile Heat 3 e 4 in Diretta Streaming | DAZN IT.
LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller si gioca una medaglia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche della gara olimpica di slittino ... oasport.it
LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller consolida il terzo posto, benissimo FeldererCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.00 ... oasport.it
https://www.oasport.it/2026/02/live-slittino-prove-singolo-femminile-olimpiadi-in-diretta-ultime-rifiniture-per-hofer-e-robatscher/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE delle due ultime prove dello slittino singolo femminile. Verena Hofer e Sandra Robatscher affilano facebook
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 8.00 la quinta prova, a seguire la sesta ed ultima - x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.