Buongiorno e benvenuti a Cortina d’Ampezzo, dove tra pochi minuti si apre la penultima prova di slittino doppio maschile ai Mondiali di Milano Cortina 2026. Gli atleti scendono in pista per cercare di migliorare i loro tempi e avvicinarsi alla medaglia. La tensione è palpabile, e gli spettatori sono pronti a seguire ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Cortina d’Ampezzo! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la quinta e penultima prova del doppio maschile! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due ultime prove per quanto riguarda la gara di slittino doppio maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Entriamo sempre più nel vivo di questa gara che potrebbe davvero regalare un risultato importante per i nostri colori. I due equipaggi che possiamo schierare sono pronti per puntare in alto, contro avversari, va detto, molto forti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: si parte con la penultima prova

