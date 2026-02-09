LIVE Slittino Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA | sta per iniziare la terza batteria

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, sta per partire la terza batteria di prova nel doppio maschile. Nagler e Malleier, che hanno conquistato i primi due posti nelle manche di ieri, vogliono mantenere il vantaggio e mettere pressione agli avversari. La gara è ancora aperta e tutto può succedere, ma ormai i due italiani sembrano i favoriti per le medaglie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Nagler e Malleier vengono da due primi posti al termine delle prime due manche disputate ieri e vogliono continuare a stare davanti a tutti, in vista della gara per le medaglie. 13.36 Gli azzurri sono in tredicesima e in quattordicesima posizione rispettivamente con RiederKainzwaldner e NaglerMalleier. 13.33 Alle 13.53 inizierà la quarta manche di batteria del doppio slittino maschile. Gli azzurri vogliono alzare i giri del motore. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle due prove cronometrate del doppio maschile maschile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

