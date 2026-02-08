LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | si parte con la prima prova! Debuttano Voetter Oberhofer

Questa mattina le prove del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi sono partite con Voetter e Oberhofer in prima fila. La gara si svolge in diretta, e gli spettatori sono già incollati allo schermo per seguire ogni scivolata e ogni tempo. La competizione promette emozioni e sorprese, mentre le atlete si preparano a scendere lungo il tracciato, determinati a migliorare i loro tempi. Per aggiornamenti in tempo reale, basta cliccare sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 14.32 Il primo allenamento ufficiale del doppio femminile prenderà il via alle ore 14.46, seguito subito, alle ore 15.15, dal secondo. 14.29 Ci attendono due prove di estrema importanza sul budello ampezzano. Inizieremo a capire quale duo si approccerà nel migliore dei modi a questa manifestazione con i Cinque Cerchi. 14.26 Buongiorno e benvenuti a Cortina d'Ampezzo! Tra 20 minuti esatti prenderanno il via le prove della gara di slittino doppio femminile dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

