LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test
Questa mattina gli atleti azzurri tornano in pista per le ultime prove dello slittino doppio femminile a Milano-Cortina 2026. La coppia italiana si prepara a scendere nel budello, sperando di migliorare i tempi e avvicinarsi alle posizioni di vertice. La competizione si accende, e gli occhi sono puntati sulla pista, dove le atlete cercano di mettere a punto gli ultimi dettagli prima delle gare ufficiali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La quinta manche di prova partirà alle 8.00, a seguire sarà effettuata anche la sesta e ultima discesa d’allenamento. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Oggi le coppie disputeranno le ultime due manche di allenamento prima della competizione vera e propria. Prosegue senza sosta il programma dello slittino! In questa disciplina è già arrivata una grandissima soddisfazione per l’Italia grazie al bronzo di Dominik Fischnaller; la squadra azzurra però può puntare ad altri piazzamenti importantissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
