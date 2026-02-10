Questa mattina gli atleti azzurri tornano in pista per le ultime prove dello slittino doppio femminile a Milano-Cortina 2026. La coppia italiana si prepara a scendere nel budello, sperando di migliorare i tempi e avvicinarsi alle posizioni di vertice. La competizione si accende, e gli occhi sono puntati sulla pista, dove le atlete cercano di mettere a punto gli ultimi dettagli prima delle gare ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La quinta manche di prova partirà alle 8.00, a seguire sarà effettuata anche la sesta e ultima discesa d’allenamento. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Oggi le coppie disputeranno le ultime due manche di allenamento prima della competizione vera e propria. Prosegue senza sosta il programma dello slittino! In questa disciplina è già arrivata una grandissima soddisfazione per l’Italia grazie al bronzo di Dominik Fischnaller; la squadra azzurra però può puntare ad altri piazzamenti importantissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con le prime prove di slittino doppio femminile.

Questa mattina si sono svolte le prove cronometrate del doppio maschile nello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: due terzi posti per Voetter/Oberhofer; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Curling doppio misto: le big iniziano bene; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/Kipp.

LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/OberhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ... oasport.it

DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la terza e la quarta manche delle prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Voetter/Oberhofer tornano in azione sull'Eugenio Monti. facebook

Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. x.com