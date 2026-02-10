LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | la coppia azzurra è in testa!

Questa mattina le prove di slittino doppio femminile alle Olimpiadi sono iniziate con la coppia italiana in testa. Le atlete hanno fatto segnare il miglior tempo e si sono piazzate davanti alle rivali. Le romene, invece, hanno registrato un calo e hanno chiuso con un crono molto più lento, peggiorando le loro prestazioni rispetto alle prime prove. La gara continua e le squadre si preparano a scendere di nuovo sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.37 Si peggiorano notevolmente le romene, che chiudono con il crono di 55.149. Un tempo che probabilmente le farà terminare sul bassofondo della classifica. 8.35 Manca pochissimo al via dell’ultima prova del doppio femminile. In questa manche l’ordine di partenza è stato ribaltato rispetto a quella precedente. Al via ci sono le romene StramaraturaruManolescu. Le azzurre partiranno invece per ottave. 8.28 Questo l’ordine d’arrivo della quinta prova: 1 Ita VOETTER A OBERHOFER M 53.150 2 Lat ROBEZNIECE M BOGDANOVA K 53.568 3 Usa FORGAN C KIRKBY S 53.743 4 EGLE S KIPP LM 53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra è in testa! Approfondimenti su Olimpiadi Slittino LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test Questa mattina gli atleti azzurri tornano in pista per le ultime prove dello slittino doppio femminile a Milano-Cortina 2026. LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: debuttano Voetter/Oberhofer Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con le prime prove di slittino doppio femminile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Slittino Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/Oberhofer; Curling doppio misto: le big iniziano bene; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: due terzi posti per Voetter/Oberhofer; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/Kipp. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: si parte con la penultima provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Cortina d'Ampezzo! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la quinta e penultima ... oasport.it LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/OberhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile ... oasport.it LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test - x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la terza e la quarta manche delle prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Voetter/Oberhofer tornano in azione sull'Eugenio Monti. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.