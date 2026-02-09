LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | 3° posto per Voetter Oberhofer nella terza manche

Alle Olimpiadi di Pechino, Voetter e Oberhofer si sono piazzate al terzo posto nella terza manche del doppio femminile di slittino. Forgan e Kirkby chiudono la sessione in 54.038 secondi, migliorando di poco il tempo precedente. La gara continua e i risultati restano incerti, tra sorprese e tentativi di miglioramento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 ForganKirkby chiudono la terza manche in 54.038 e migliorano di pochi millesimi il tempo della manche precedente. Tocca ora a GulijienaitiZhao. 13.29 Partite ForganKirkby! Iniziata la quarta manche delle prove del doppio femminile. 13.28 Sono pronte alla partenza Forgan e Kirkby. Tra pochissimi istanti inizierà la quarta manche, 13.24 Prima dell'inizio della quarta manche gli addetti ai lavori sistemano leggermente il ghiaccio, messo in crisi dalle tante prove di questa mattina, e vengono abbassate delle tende sulla curva Tofane, completamente illuminata dal sole.

