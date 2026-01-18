LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia cerca la vittoria nella staffetta mista!

Segui in tempo reale i campionati europei di short track 2026. L’Italia punta alla vittoria nella staffetta mista, mentre nella Finale B si disputano le posizioni dal quinto al settimo posto con Francia, Germania e Ucraina. Clicca per aggiornamenti costanti sulla diretta e restare informato sui risultati in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Intanto, nella Finale B, non partirà la Croazia, con Francia, Germania e Ucraina che gareggeranno per la quinta, la sesta e la settima posizione. 13.35 L’Italia sfida l’Olanda, la Polonia e l’Ungheria per le prime tre posizione della staffetta mista. FINALI STAFFETTA MISTA 13.34 L’inizio della staffetta è previsto per le 13.40, manca pochissimo! 13.31 Cresce l’attesa per la prima gara e finale della giornata: l’Italia vuole la medaglie nella staffetta mista. 13.28 Se la giornata inizierà con la staffetta a squadre miste, gli Europei di short track troveranno la loro conclusione con la finalissima della staffetta uomini dove, anche in questo caso, è presente anche l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, l’Italia cerca la finale nella staffetta femminile

«La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » A Tilburg, la staffetta femminile italiana di short track si è dovuta accontentare dell’argento, battuta solo dall’Olanda in casa loro. In pista c’erano Betti, Valcepin - facebook.com facebook

CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com