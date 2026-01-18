LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | caduta di Sighel nella staffetta mista ci sono le semifinali dei 1500 femminili!

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare in corso. Oggi sono in programma le semifinali dei 1500 metri femminili, dopo la caduta di Sighel nella staffetta mista. Resta aggiornato cliccando sul link per tutte le ultime notizie e risultati delle competizioni in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Confortola in prima batteria con le polacche Nikola Mazur, Kamila Sellier e Gabriela Topolska, insieme all’ungherese Backsai, la tedesca Eckstein e la ceca Gakova. 13.51 Sono tre le batterie nelle semifinali dei 1500 femminili Arianna Fontana, Arianna Sighel e Elisa Confortola. SEMIFINALI 1500 FEMMINILI 13.49 Dopo la cerimonia di premiazione della staffetta mista, toccherà alle semifinali 1500 metri femminili. 13.46 CADE SIGHEL! Gli azzurri hanno dato tutto con la caduta di Pietro che è stata fatale all’ultimo sprint, vince l’Olanda. Argento per la Polonia e bronzo per l’Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it

