LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ORO STRAORDINARIO! Dominio totale della staffetta mista!

Da oasport.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono aperte le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la prima giornata di short track. La staffetta mista ha dominato, portando a casa un oro che ha fatto esplodere di gioia gli atleti e gli spettatori davanti agli schermi. La gara è stata emozionante e piena di sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:19 Con ancora i battiti a mille chiudiamo la DIRETTA LIVE della prima giornata olimpica di short track. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:16 Un autentico dominio degli azzurri, che tagliano il traguardo in parata con Pietro Sighel in 2:39.019. Argento Canada, bronzo Belgio. OROOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA! 13:14 ABBIAMO MARGINE! Dietro se le suonano! 13:14 SORPASSO DI ARIANNA FONTANA! Siamo al comando! 13:13 Azzurri sempre alle spalle degli asiatici quando tocca agli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

live short track olimpiadi 2026 in diretta oro straordinario dominio totale della staffetta mista

© Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ORO STRAORDINARIO! Dominio totale della staffetta mista!

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

LIVE – Short track, Staffetta mista, Italia d’oro! Dominio azzurro e trionfo storico

L’Italia conquista l’oro nella staffetta mista di short track.

LIVE – Short track, Italia in finale nella staffetta mista: dominio azzurro e sogno oro vivo

L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: avanzano ai quarti dei 500 metri Arianna Fontana e Chiara Betti, attesa per i 1000 maschili; Olimpiadi, il programma di martedì 10 febbraio; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming.

live short track olimpiadiShort track diretta olimpiadi, segui la staffetta mista: Italia in finale con Arianna Fontana, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

live short track olimpiadiLIVE Olimpiadi, in diretta lo sci di fondo: Arianna Fontana in finale con la staffetta, caduta di Goggia in combinata, le gare di oggiGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.