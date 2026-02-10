LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ORO STRAORDINARIO! Dominio totale della staffetta mista!

Questa mattina si sono aperte le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la prima giornata di short track. La staffetta mista ha dominato, portando a casa un oro che ha fatto esplodere di gioia gli atleti e gli spettatori davanti agli schermi. La gara è stata emozionante e piena di sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:19 Con ancora i battiti a mille chiudiamo la DIRETTA LIVE della prima giornata olimpica di short track. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:16 Un autentico dominio degli azzurri, che tagliano il traguardo in parata con Pietro Sighel in 2:39.019. Argento Canada, bronzo Belgio. OROOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA! 13:14 ABBIAMO MARGINE! Dietro se le suonano! 13:14 SORPASSO DI ARIANNA FONTANA! Siamo al comando! 13:13 Azzurri sempre alle spalle degli asiatici quando tocca agli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ORO STRAORDINARIO! Dominio totale della staffetta mista!

