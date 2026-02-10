Questa mattina l’Italia si è qualificata in finale nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La squadra azzurra ha superato le qualificazioni senza ripescaggi, riuscendo a entrare tra le quattro finaliste insieme a Cina, Canada e Belgio. La gara finale si svolgerà alle 13, e gli italiani cercano di portare a casa una medaglia in questa disciplina molto seguita. Buoni anche i riscontri nei 1000 metri maschili, mentre l’attenzione resta alta per l’appuntamento di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:46 Incredibile. Nessun ripescaggio e finale classica con 4 squadre, ovvero Italia, Cina, Canada e Belgio! Appuntamento alle 13.04! 12:45 Il Canada chiude al primo posto con il crono di 2:39.607 dinanzi al Belgio. Terzo posto per la Corea del Sud, che spera però nel ripescaggio. 12:43 Bruttissima caduta della statunitense Stoddard, che coinvolge anche l’atleta sudcoreana. Da capire se l’evento sia stato procurato dalla canadese Sarault. 12:42 Iniziata la seconda semifinale con Canada, Stati Uniti, Corea del Sud e Belgio. 12:39 E’ caduta da sola l’olandese Xandra Velzeboer! Olanda fuori dalla finale A in cui volano Italia e Cina! 12:38 DOMINIO ITALIAAAAAA! SIAMO IN FINALE! 2:37. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia in finale nella staffetta mista. Buoni riscontri dai 1000 maschili

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina, i nostri atleti scendono in pista per la prima giornata di short track alle Olimpiadi 2026.

Segui in tempo reale i campionati europei di short track 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo della staffetta mista; Olimpiadi, il programma di martedì 10 febbraio; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming.

Short track diretta olimpiadi, segui la staffetta mista: Arianna Fontana in pista, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

LIVE Olimpiadi, Arianna Fontana ai quarti nello short track: caduta di Goggia nella combinata, bene Pirovano. Le gare in direttaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Segui la diretta delle Olimpiadi. In corso la gara sprint di sci di fondo. Goggia cade in combinata, attesa per lo short track - facebook.com facebook

Tantissimi azzurri in gara tra sci e short track! Quante medaglie conquisteremo nel Day4 Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com