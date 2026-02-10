LIVE Sci di fondo Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA | azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro

Questa mattina si sono conclusi i quarti di finale nello sprint di sci di fondo alle Olimpiadi. Gli azzurri non sono riusciti a passare alla fase successiva: sia Federico Pellegrino che altri italiani sono stati eliminati in semifinale. La competizione è stata vinta da Svahn e Klaebo, che ora si contendono l’oro. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata!

13.46: Hanno vinto i più foprti. Klaebo si è confermato con una prova di forza incredibile a livello maschile. Svahn, nonostante i tanti problemi delle ultime stagioni, si è dimostrata la migliore in questo format a firmare l'ennesimo trionfo della nazionale svedese 13.44: Voto alto per la spedizione italiana! Cinque atleti in semifinale nella sprint olimpica è un risultato incredibile per questo movimento che, Pellegrino a parte, ha vissuto anni difficili. I giovani ci sono, è mancato l'acuto ma la squadra può prendersi belle soddisfazioni anche senza il suo faro che chiuderà dopo questa stagione

