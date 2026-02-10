LIVE Sci di fondo Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA | Ganz e Cassol in semifinale! Attesa per Pellegrino e Mocellini

Alle Olimpiadi di sci di fondo, la gara sprint entra nel vivo con Ganz e Cassol in semifinale, mentre i tifosi aspettano Pellegrino e Mocellini. La corsa si fa più tesa, e in cima alla salita Barp fatica a mantenere il passo dei favoriti. Il pubblico resta incollato allo schermo, sperando in una rimonta degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: Ultimo posto per Barp in cima alla salita, difficile rimontare contro questi giganti 12.21: Al via la prima batteria maschile. Questi i protagonisti: Quarter Finals – Heat 1 1 Johannes Hoesflot Klaebo Norvegia 2 Jules Chappaz Francia 3 Edvin Anger Svezia 4 Erik Valnes Norvegia 5 Elia Barp Italia 6 Johan Haeggstroem Svezia 12.19: Queste le semifinali della gara femminile: Semi Finals – Heat 1 1 Linn Svahn Svezia 2 Jonna Sundling Svezia 3 Johanna Matintalo Finlandia 4 Caterina Ganz Italia 5 Kristine Stavaas Skistad Norvegia 6 Julia Kern Stati Uniti Semi Finals – Heat 2 1 Maja Dahlqvist Svezia 2 Federica Cassol Italia 3 Laura Gimmler Germania 4 Coletta Rydzek Germania 5 Milla Grosberghaugen Andreassen Norvegia 6 Julie Bjervig Drivenes Norvegia 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol in semifinale! Attesa per Pellegrino e Mocellini Approfondimenti su Sci di fondo OLimpiadi LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol nella top 10! Attesa per Pellegrino e Mocellini Alle Olimpiadi di Pechino, lo sprint di fondo tiene ancora tutti col fiato sospeso. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Cassol, Ganz e Mocellini a caccia della semifinale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sci di fondo OLimpiadi Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza; LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi scatenate! Diggins si stacca, azzurre lontane; A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma skiathlon maschile, streaming, pettorali di partenza. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol in semifinale! Attesa per Pellegrino e MocelliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19: Queste le semifinali della gara femminile: Semi Finals – Heat 11 Linn Svahn Svezia2 Jonna Sundling ... oasport.it Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streamingTutto pronto a Lago di Tesero per la sprint individuale in tecnica classica valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest'oggi ... oasport.it Martedì 10 febbraio doppio appuntamento olimpico. Si inizia alle 9.15 con lo sci di fondo sprint donne e a seguire quello maschile. Si alterneranno i quarti di finale, semifinali e finale. Il tutto allo stadio del fondo di Lago di Tesero. La lista ufficiale degli atleti e d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.