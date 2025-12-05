LIVE Sci di fondo Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA | fuori Skistad! Alvar Myhlback sfiderà Klaebo in semifinale! Pellegrino alla finestra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Ci siamo, decisivo ultimo quarto per Pellegrino. Ogden USA, Bjertnaes NOR, Opsal NOR, Grahn SWE, Stenshagen NOR, Hakola FIN. Sensazione che il peggio sia passato! 12:59 Via, via. Sono dietro! Manca solo una batteria e poi Pellegrino potrà essere in semifinale! 12:59 Passano Amundsen e Heggen: che Norvegia in casa! 12:58 Mamma mia che azione in salita di Amundsen. Scollina davanti ma il tempo non pare essere DOC! Attesa spasmodica per Pellegrino. Incredibile: fuori Even Northug, caduto da solo. Wow! Restano in cinque! 12:57 Penultimo quarto: Heggen NOR, Cerny CZE, Amundsen NOR, Jouve FRA, Northug NOR, Anger SWE! Occhio un po’ a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: fuori Skistad! Alvar Myhlback sfiderà Klaebo in semifinale! Pellegrino alla finestra

Altre letture consigliate

DIRETTA LIVE - La Coppa del Mondo di sci di fondo va a Trondheim, con la sprint a tecnica classica che vede Federico Pellegrino alla ricerca di notizie sulle proprie sensazioni Vai su X

Die ersten Langlaufloipen (Toblacher Stadionrunde & FIS-Loipe Albert Sprint) sind offen – für freien und klassischen Stil. Perfekte Bedingungen, perfekte Spuren – Winter, wir sind bereit! Le prime piste da fondo (giro dello stadio di Dobbiaco & pista F - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino per salire di colpi, Cassol può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica di Trondheim valida per la ... Segnala oasport.it

Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la seconda tappa a Trondheim, i risultati LIVE - Secondo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Trondheim, Norvegia, in programma dal 5 al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. Da olympics.com

Sci di fondo, cinque italiani superano le qualificazioni della sprint tc di Trondheim - 2026 di sci di fondo, in programma a Trondheim, in Norvegia, si apre con le qualificazioni della sprint in ... Come scrive oasport.it

Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la prima tappa a Ruka, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Ruka, Finlandia, in programma dal 28 al 30 novembre: scopri tutte le gare e i risultati. Lo riporta olympics.com

Federico Pellegrino è uscito in qualificazione nella sprint in tecnica classica di Coppa del Mondo a Ruka: "Questa eliminazione fa molto male" - Federico Pellegrino non è riuscito a superare lo scoglio delle qualificazioni nella prima sprint, a tecnica classica, della stagione di Coppa del ... Lo riporta eurosport.it

Video Foto Live Risultati e Classifiche - Battere Johannes Hoesflot Klaebo in casa propria era complicato, ma ancora una volta Federico Pellegrino ha deciso di provarci ed è arrivato vicino all'impresa. Segnala sportmediaset.mediaset.it