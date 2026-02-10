LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via della discesa

Le atlete italiane stanno per scendere in pista nella combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi. Tra pochi minuti parte la discesa, con Sofia Goggia e Lara Della Mea pronte a dare il massimo. La tensione è alta, e tutti gli occhi sono puntati sulle due atlete che rappresentano l’Italia in questa gara importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.12 Le speranza dell’Italia sono riposte principalmente sulla prima coppia, composta da Sofia Goggia e Lara Della Mea. La medaglia di bronzo di domenica proverà a ripetersi e a chiudere la discesa sull’Olympia delle Tofane nelle primissime posizioni con la slalomista italiana che ha dimostrato in stagione di poter competere con le migliori. 10.09 I favori del pronostico saranno tutti per USA-1. La prima coppia americana è composta da Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin. Le due statunitensi sono le campionesse del mondo in carica e domani proveranno a vincere anche l’oro olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via della discesa Approfondimenti su Olimpiadi Invernali LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via, ultimo test sull’Olympia delle Tofane Mancano pochi minuti alla seconda prova di discesa femminile alle Olimpiadi invernali. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della seconda manche, l’Italia si affida a Della Mea Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti. Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Goggia-Della Mea sognano una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it È un’icona. Dello sci alpino. Dello Sport. Ieri ha vinto la sua terza medaglia olimpica consecutiva ed è venuta a festeggiarla con noi nel Medal moment by Enel. Lei è Sofia Goggia. E questa è #CasaItaliaMICO2026. MilanoCortina2026 #MilanoCortina - facebook.com facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Sci alpino, Italia fuori dal podio nella combinata a squadre maschile Quinta la coppia Paris/Sala, settimi Franzoni/Vinatzer #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.