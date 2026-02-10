LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via della discesa

Da oasport.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le atlete italiane stanno per scendere in pista nella combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi. Tra pochi minuti parte la discesa, con Sofia Goggia e Lara Della Mea pronte a dare il massimo. La tensione è alta, e tutti gli occhi sono puntati sulle due atlete che rappresentano l’Italia in questa gara importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.12 Le speranza dell’Italia sono riposte principalmente sulla prima coppia, composta da Sofia Goggia e Lara Della Mea. La medaglia di bronzo di domenica proverà a ripetersi e a chiudere la discesa sull’Olympia delle Tofane nelle primissime posizioni con la slalomista italiana che ha dimostrato in stagione di poter competere con le migliori. 10.09 I favori del pronostico saranno tutti per USA-1. La prima coppia americana è composta da Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin. Le due statunitensi sono le campionesse del mondo in carica e domani proveranno a vincere anche l’oro olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino combinata femminile olimpiadi in diretta pochi minuti al via della discesa

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via della discesa

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via, ultimo test sull’Olympia delle Tofane

Mancano pochi minuti alla seconda prova di discesa femminile alle Olimpiadi invernali.

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della seconda manche, l’Italia si affida a Della Mea

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio

Video La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Goggia-Della Mea sognano una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.