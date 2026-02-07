LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via ultimo test sull’Olympia delle Tofane

Mancano pochi minuti alla seconda prova di discesa femminile alle Olimpiadi invernali. Le atlete si preparano sulla linea di partenza dell’Olympia delle Tofane, mentre il pubblico aspetta impaziente. Si tratta dell’ultimo test prima della gara vera e propria, e tutte sperano di mettere a punto gli ultimi dettagli. La tensione si taglia con il coltello, e gli occhi sono puntati sulle previsioni meteo che potrebbero influenzare la discesa. La partenza è prevista tra poco, e intanto i tifosi sono già schierati

11.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Proseguono i test sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo con le atlete che tornano in pista per l'ultima rifinitura prima della gara.

