LIVE Sci alpino Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda manche l’Italia si affida a Della Mea
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Gurgl. 11.52. La nostra diretta si chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Buona giornata 11.51: Questa la classifica della prima mahche di Gurgl: 1 Mikaela Shiffrin (USA) 54.22 2 Lara Colturi (ALB) +0.31 3 Camille Rast (SUI) +0.48 3 Wendy Holdener (SUI) +0.48 5 Lena Dürr (GER) +0.75 6 Paula Moltzan (USA) +1.02 7 Sara Hector (SWE) +1.15 8 Zrinka Ljuti? (CRO) +1.32 9 Anna Swenn Laon (SWE) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
