LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | Johnson davanti a tutte bene Pirovano! Cade Sofia Goggia

La gara di combinata femminile alle Olimpiadi è iniziata con sorprese e cadute. Johnson ha preso subito il comando, lasciando tutte dietro di sé. Buona prova anche per Pirovano, che si mantiene tra le prime. Sofia Goggia, invece, cade durante la discesa e si ferma prima di arrivare al traguardo. La gara continua con le atlete che cercano di recuperare posizioni, mentre le prime si mantengono concentratissime.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.12 Partita Corinne Suter. 11.11 La svizzera chiude in undicesima posizione con un ritardo di 1.54 ed è alle spalle anche di Delago. 11.10 Partita Jasmine Flury 11.09 Queste le prossime atlete: 16. Jasmine Flury Wendy Holdener (SUI) 17. Corinne Suter Camille Rast (SUI) 18. Isabella Wright Nina O’Brien (USA) 19. Nadia Delago Giada D’Antonio (ITA) 20. Laura Gauché Marion Chevrier (FRA) 21. Valerie Grenier Laurence St-Germain (CAN) 22. Camille Cerutti Caitlin McFarlane (FRA) 23. Keely Cashman A.J. Hurt (USA) 24. Barbora Nováková Martina Dubovská (CZE) 25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson davanti a tutte, bene Pirovano! Cade Sofia Goggia Approfondimenti su Olimpiadi SciAlpino LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: bene Pirovano, cade Goggia La gara femminile di combinata alpina alle Olimpiadi di Pechino entra nel vivo. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la discesa, attesa per Pirovano e Goggia La gara di sci alpino alle Olimpiadi entra nel vivo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Olimpiadi SciAlpino Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: bene Pirovano, cade GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.54 Sesta posizione per Delago con un ritardo di 1.10 da Raedler, che resta in prima ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it Olimpiadi Invernali: nella libera sull'Olympia delle Tofane l'americana cade e viene portata via in elicottero, terzo posto per Sofia, oro all'americana Johnson, argento alla tedesca Aicher. Argento azzurro nella staffetta mista biathlon e bronzo per Dalmasso nell - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.