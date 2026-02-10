LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | bene Pirovano cade Goggia

La gara femminile di combinata alpina alle Olimpiadi di Pechino entra nel vivo. Pirovano si fa notare con una buona prova, mentre Goggia cade e deve abbandonare la competizione. La partenza è prevista alle 10.55, con Huetter e Truppe tra le prime a scendere in pista. La giornata si annuncia intensa e ricca di colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.55 Partita Cornelia Huetter che fa coppia con Katharina Truppe. 10.54 Sesta posizione per Delago con un ritardo di 1.10 da Raedler, che resta in prima posizione. È cambiata la visibilità rispetto alle prime con meno luce dal Gran Curvone in poi. 10.54 Dopo due intermedi Delago ha 3 decimi di ritardo 10.53 Partita Nicol Delago 10.52 La cosa più importante è che la caduta di Sofia sia stata senza conseguenze con l'italiana che è riuscita a rimanere con gli sci paralleli. La gara di oggi è ormai finita, ma l'azzurra potrà riprovarci nel Super-G

