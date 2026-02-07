LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | Raedler in testa attesa per Goggia e Brignone

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi invernali. Raedler ha segnato il miglior tempo e si prende il primo posto in classifica. Attesa ora per Goggia e Brignone, che scenderanno sulle piste per cercare di migliorarsi e conquistare una medaglia. La gara è in diretta e ancora aperta a sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.41 Prima posizione Breezy Johnson che chiude in 1:37.91 e va in testa alla gara. L’americana ha tirato quasi a tutta questa prova, chiudendo con un vantaggio di 43 centesimi su Raedler. Attenzione alla statunitense per domani. 11.40 Secondo posto per Pirovano a 57 centesimi dalla testa. L’italiana si è rialzata nel finale ed ha trattenuto un po’ troppo gli sci nella parte alta, ma nella zona del Super G ha trovato ottime linee. Una prova che le può dare molta fiducia in vista di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: Raedler in testa, attesa per Goggia e Brignone Approfondimenti su Olimpiadi Invernali LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia Questa mattina le atlete si preparano per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: Brignone e Goggia assaggiano i cambiamenti della neve Oggi gli appassionati di sci alpino seguono con attenzione la seconda prova cronometrata della discesa femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Trionfo Kristoffersen; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurri. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: Brignone e Goggia assaggiano i cambiamenti della neveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata. Vi ... oasport.it In palio le prime medaglie in sci alpino, sci di fondo, pattinaggio di velocità, salto con gli sci e snowboard facebook #MilanoCortina, lo studio: le #Olimpiadi più digitali di sempre, sci alpino sport più atteso x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.