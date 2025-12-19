Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Val d’Isere 2025, con grandi attese per Pirovano e Goggia. Non perdere gli aggiornamenti live e i pettorali di partenza. La gara di superg maschile si svolge alle 11: restate sintonizzati per tutte le emozioni dello sci alpino.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: si parte, attesa per Pirovano e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 10.41 Secondo tempo per Pirovano a 6 centesimi da Egger. Buona prestazione dell’azzurra che fa registrare il miglior tempo nel quarto e nel sesto settore. Già partita Emma Aicher, gli intervalli ora sono di 75 secondi. 10.40 È il momento di Laura Pirovano 10.39 Quarto tempo per la slovena che termina a 0.93 secondi da Egger. 10.38 Partita Ilka Stuhec 10.37 Terzo tempo per l’americana che chiude a 91 centesimi da Egger. Wiles ha perso molto in alto, facendo però registrare il miglior tempo negli ultimi settori. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia. La startlist

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A St. Moritz la Goggia è 3° e in Val d'Isère Vinatzer è 4° - Aggiornamento del 14 Dicembre delle ore 14:01; LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite; Rivivi il LIVE! Altra top-10 di Vinatzer in gigante, tris Svizzera ma vince Meillard; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa ... oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano! I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE ALLE 10. oasport.it