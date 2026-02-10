LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | buona manche di Trocker si entra nel vivo

Questa mattina le competizioni di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino sono entrate nel vivo con la combinata femminile. La tedesca Trocker ha iniziato bene la sua manche, dimostrando di essere in buona forma. Le atlete sono scese in pista con i pettorali di partenza e ora si aspetta l’ultimo turno. La gara sta proseguendo senza grandi sorprese, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.32 Partita Lamure (-0.74) 14.32 Queste le prossime atlete: 19. Miradoli Lamure (FRA) 20. Lie Westhoff (NOR) 21. Weidle-Winkelmann Aicher (GER) 22. Huetter Truppe (AUT) 23. Wiles Moltzan (USA) 24. Pirovano Peterlini (ITA) 25. Raedler Huber (AUT) 26. Johnson Shiffrin (USA) 14.31 Questa la classifica ad 8 atlete dal termine: 1 16 SUI2 FluryHoldener SUI 2:22.54 0.00 2 2 AUT3 OrtliebGallhuber AUT 2:22.63 +0.09 3 20 FRA1 GaucheChevrier FRA 2:22.79 +0.25 4 17 SUI1 SuterRast SUI 2:22.90 +0.36 5 10 ITA3 DelagoTrocker ITA 2:22.94 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: buona manche di Trocker, si entra nel vivo Approfondimenti su Olimpiadi Invernali LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: fuori Vlhova e D’Antonio, attesa per Trocker Questa mattina si è aperta con delle sorprese la combinata femminile di sci alpino ai Giochi di Pechino. LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: buona manche di Trocker, attesa per Collomb e D’Antonio Segui in tempo reale lo Slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026, con aggiornamenti sulle performance di Trocker, Collomb e D’Antonio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dello slalom, l’Italia sogna con PeterliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.48 Tanta curiosità per vedere l'esordio olimpico di Giada D'Antonio ed Anna Trocker. oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci alpino, #Italia 3^ dopo la discesa in combinata femminile: Pirovano/Peterlini dietro a USA (1^) e Austria (2^) #SkySport #MilanoCortina2026 x.com Tutti gli azzurri in gara oggi: dallo sci alpino al pattinaggio di figura ecco a chi tocca E' il giorno di Giacomel, staffetta mista short track, Goggia-Della Mea, curling e Pellegrino Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.