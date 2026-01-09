LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | buona manche di Trocker attesa per Collomb e D’Antonio

Segui in tempo reale lo Slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026, con aggiornamenti sulle performance di Trocker, Collomb e D’Antonio. Resta aggiornato sulle ultime classifiche e sui risultati delle manche, per non perdere nessuna evoluzione della gara. Clicca per aggiornamenti continui e dettagli sulle qualifiche e le posizioni dei migliori atleti in gara.

15.27 Zaytseva chiude in quattordicesima posizione a 2.08 15.26 Quinta posizione per Franziska Gritsch a 38 centesimi. L'austriaca partirà da una buona posizione per provare a tornare sul podio dopo il secondo posto di ieri 15.26 Dodicesimo posto per Beatrice May a 1.53 15.25 Sesta posizione per Justine Lamontagne che perde un'enormità nel secondo settore e chiude a +0.56 15.24 Decima posizione per Hoffman a 1.46 15.24 Nono posto per Smart a 95 centesimi dalla testa 15.23 Trocker ha fatto il settimo tempo nel primo settore (13.87), il quinto nel secondo (18.

