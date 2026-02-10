LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | fuori Vlhova e D’Antonio attesa per Trocker

Questa mattina si è aperta con delle sorprese la combinata femminile di sci alpino ai Giochi di Pechino. Vlhova e D’Antonio sono uscite presto dalla gara, lasciando spazio alle altre atlete. Ora l’attesa si concentra su Trocker, che potrebbe salire sul podio. La gara si è rivelata difficile, con alcune favorite che hanno perso molto tempo nella parte alta del percorso. Intanto, l’austriaca McFarlane si conferma in testa, chiudendo con un vantaggio di 48 centesimi sulla terza. La competizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.20 L'austriaca perde molto nella parte alta e chiude in terza posizione a 48 centesimi da McFarlane. 14.19 È il momento di Hoerhager (-0.51) 14.19 Errore per la slovena che è fuori. 14.18 Partita Ana Bucik Jogan 14.17 Questa la classifica dopo le prime 11 atlete: 1 22 FRA3 CeruttiMcFarlane FRA 2:23.69 0.00 2 21 CAN1 GrenierSt-Germain CAN 2:24.05 +0.36 3 23 USA4 CashmanHurt USA 2:24.90 +1.21 4 24 CZE1 NovakovaDubovska CZE 2:26.29 +2.60 5 27 ARG BegueBaruzzi Farriol ARG 2:29.18 +5.49 6 25 CZE2 NegriLabastova CZE 2:32.16 +8.47

