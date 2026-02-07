LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | lunga interruzione! Goggia rischia bene Brignone

La discesa femminile alle Olimpiadi si ferma per una lunga interruzione. Goggia si prende un rischio, mentre Brignone corre bene e si avvicina alle prime posizioni. La competizione rimane aperta e gli spettatori restano incollati allo schermo per scoprire chi salirà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.30 Queste le prossime atlete alla partenza: 24 Janine Schmitt SUI 25 Isabella Wright USA 26 Keely Cashman USA 27 Laura Gauche FRA 28 Delia Durrer SUI 29 Nadia Delago ITA 30 Valerie Grenier CAN 31 Julia Pleshkova AIN 32 Rosa Pohjolainen FIN 33 Camille Cerutti FRA 34 Elvedina Muzaferija BIH 35 Jordina Caminal Santure AND 36 Cande Moreno AND 37 Barbora Novakova CZE 38 Elisa Maria Negri CZE 39 Cassidy Gray CAN 40 Matilde Schwencke CHI 41 Mary Bocock USA 42 Nicole Begue ARG 43 Alena Labastova CZE 44 Katarina Srobova SVK 45 Anastasiia Shepilenko UKR 46 Rebeka Jancova SVK 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

La discesa femminile alle Olimpiadi invernali si è accesa con due atlete che hanno dato il massimo.

Questa mattina le atlete si preparano per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino.

