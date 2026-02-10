La Slovenia si avvicina alla fine della gara di salto con gli sci alle Olimpiadi, mantenendo la testa della classifica. Dopo la seconda serie, la squadra slovena ha totalizzato 262.2 punti, consolidando il primato, mentre l’Austria resta a -6. La competizione resta aperta, e il risultato potrebbe cambiare nelle ultime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica dopo la seconda serie: Slovenia 262.2 punti. Austria -6.3 punti. Norvegia -9.6 punti. 19:11 Kobayashi atterra a 100.5 metri e perde punti pesantissimi dalla Slovenia! Attenzione! CHE CLASSE LANISEK! Si riscatta dopo la clamorosa debacle di ieri! Slovenia che guadagna su Austria e resta lì con la Norvegia con 6-3 punti di margine. 19:09 Hoerl si riscatta parzialmente rispetto alla gara individuale, sono 102.5 metri. Austria che mantiene 3.3 punti di margine. 19:08 Eh sono appena 100.5 metri per Hoffmann ma con buono stile. Germania che paga 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia consolida la leadership grazie a Lanisek

Approfondimenti su Salto con gli sci OLIMPIADI

La gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta entrando nel vivo.

A Willingen, la gara di salto con gli sci a squadre miste si è trasformata in una corsa complicata a causa delle forti raffiche di vento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salto con gli sci OLIMPIADI

Argomenti discussi: LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!; Diretta Olimpiadi Live: risultati in tempo reale; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oro a sorpresa per la Germania con Raimund. 19° Bresadola.

LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oro a sorpresa per la Germania con Raimund. 19° BresadolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it

LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:39 Si chiude qui la Diretta LIVE della prima gara di salto con gli sci delle Olimpiadi di Milano Cortina ... oasport.it

Ilia Malinin entra nella storia alle Olimpiadi: riporta in gara il salto mortale all’indietro, vietato per quasi 50 anni, e trascina gli Stati Uniti all’oro nel Team Event. Un gesto spettacolare che ha riscritto i confini del pattinaggio artistico: https://fanpa.ge/aKh2D - facebook.com facebook