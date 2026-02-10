LIVE Pattinaggio artistico Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA | Rizzo si inceppa tra poco Grassl

Questa sera il pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali ha regalato momenti di tensione e sorprese. Rizzo ha commesso un errore durante il suo breve programma, facendo scivolare il punteggio. Tra poco toccherà a Grassl, che cercherà di riscattarsi e migliorare la sua prestazione. Intanto, l’estone Aleksandr Selevko ha ottenuto un punteggio di 21, lasciando aperti ancora molti scenari per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.29: L’estone Aleksandr Selevko totalizza un punteggio di 21.27: Caduta sulla combo per Selevko che gli costerà tanti punto. Prima bene il quadro toeloop e il triplo axel ma gara compromessa per lui 21.26: Sul ghiaccio per l’Estonia c’è Aleksandr Selevko, 25 anni di Jogeva, residente a Tallinn. E’ allenato a Norwood (Usa) da Alexei Letov, Olga Ganicheva, Irina Kononova, Rafael Arutiunian. E’ stato 16mo ai Mondiali 2021 e 28mo ai Giochi di Pechino. E’ rientrato due anni fa dopo una stagione di stop ed è stato argento agli Europei e 11mo ai Mondiali 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: Rizzo si inceppa, tra poco Grassl Approfondimenti su Olimpiadi Invernali LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Matteo Rizzo e Daniel Grassl Questa sera gli appassionati di pattinaggio artistico possono seguire in diretta il programma corto della gara maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: il Canada mette pressione sull’Italia! Tra poco Grassl La tensione cresce tra gli atleti in vista delle prove di pattinaggio artistico a squadre alle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Lara Naki GUTMANN bronzo agli Europei di PATTINAGGIO artistico all’età di 23 anni Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podio; Rivivi il LIVE-Blog Team Event: Guignard/Fabbri portano l'Italia terza, si sogna la medaglia!; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video). Quando il pattinaggio artistico oggi in tv alle Olimpiadi: orario martedì 10 febbraio, programma, streamingProseguono senza sosta le competizioni all'Unipol Forum di Assago, iconico impianto sportivo teatro in questi giorni delle prove di pattinaggio artistico ... oasport.it LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani per la giornata conclusiva della gara a squadre ... oasport.it LA SCIENZA DIETRO IL QUADRUPLO AXEL Nel pattinaggio artistico ci sono salti che impressionano, e poi ci sono quelli che cambiano davvero il modo di pattinare. Il quadruplo axel fa parte di questa seconda categoria: quattro rotazioni e mezzo, una parten - facebook.com facebook Anche Novak Djokovic assiste alle fasi finali del Team Event di pattinaggio artistico a Milano! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.