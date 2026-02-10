LIVE Pattinaggio artistico Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA | Grassl incanta! Rizzo si inceppa

La gara di pattinaggio artistico ai Giochi in corso si anima con sorprese e colpi di scena. Grassl incanta il pubblico con una performance di alta qualità, mentre Rizzo fatica a trovare il ritmo e commette errori che potrebbero costargli caro. La competizione resta aperta e il pubblico aspetta con ansia gli ultimi aggiornamenti.

21.54: Prestazione al limite del disastroso per il giapponese che si ritroverà molto indietro in classifica 21.52: Errore grave sulla combo iniziale solo doppio e non quadruplo toeloop+triplo toeloop, bene il triplo axel, caduta sul quadruplo toeloop 21.51: Chiude il penultimo gruppo il giovane giapponese Kao Miura, primo nel Four Continents a gennaio, atleta in grado di raggiungere livelli oltre il muro dei 100 punti: il suo Personal Best è di 102.96, stabilito al ISU GP NHK Trophy 2024. Nel 2022 arriva 13mo nel Mondiale Junior e terzo nel Four Continents; vince l'oro al Mondiale Junior 2023 e lo stesso anno bissa la prima posizione anche al Four Continents.

