LIVE Paolini-Bencic Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | esordio subito complicatissimo

Segui in tempo reale l’incontro tra Paolini e Bencic nell’Italia-Svizzera della United Cup 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti sul match e sui risultati delle altre partite in programma, tra cui Cobolli-Wawrinka e il doppio misto Errani/Vavassori. Resta con noi per un’analisi precisa e senza interruzioni di uno degli eventi sportivi più attesi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la svizzera Belinda Bencic, valido come primo singolare della sfida tra Italia e Svizzera di United Cup, il torneo di tennis per nazioni misto dove la squadra azzurra punta a fare il meglio possibile dopo le vittorie in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup. Finalmente inizia la stagione di tennis, con Paolini che ha chiuso la stagione precedente con tre sconfitte su tre match giocati alle WTA Finals di Riad, per via della febbre che le ha abbattuto lo stato di forma non permettendole di giocare una competizione di livello: la toscana ha perso 2-0 da Aryna Sabalenka, 2-0 da Coco Gauff e 2-0 da Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it

