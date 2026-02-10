LIVE Paolini-Sakkari 4-6 1-0 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’ellenica si aggiudica il primo parziale

La partita tra Paolini e Sakkari a Doha si sta accendendo. Dopo aver perso il primo set 4-6, l’italiana ha subito break e ora è in svantaggio 1-0 nel secondo. La greca si difende bene con un diritto incrociato vincente, mentre Paolini tenta di rispondere, ma la tensione è palpabile. La sfida si fa interessante e gli appassionati sono incollati al live per seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Diritto incrociato e vincente dell’azzurra. 40-15 Stecca con il diritto incrociato la greca. La palla finisce larga. 30-15 Largo il diritto incrociato giocato in difesa di Paolini. 30-0 Servizio interno vincente della numero 8 WTA. 15-0 Diritto lungolinea vincente della portacolori del bel paese. Servirà Paolini in questo inizio di secondo set. 6-4 Servizio esterno vincente di Sakkari che si aggiudica il primo set. 40-0 Volée di rovescio incrociata e vincente della classe ’95. Tre set point. 30-0 Rovescio lungolinea vincente dell’ellenica. 15-0 Diritto giocato al centro vincente della numero 52 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 1-0, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica si aggiudica il primo parziale Approfondimenti su Paolini Sakkari LIVE Paolini-Sakkari, 4-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica servirà per aggiudicarsi il primo parziale Inizia il set decisivo tra Paolini e Sakkari a Doha. LIVE Paolini-Sakkari, 4-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: match combattuto in questo primo parziale In un match di primo turno a Doha, Paolini e Sakkari si stanno fronteggiando in un confronto molto combattuto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Paolini Sakkari Argomenti discussi: Doha su SuperTennis, 2°T: live in tv Paolini-Sakkari. Alle 13 Cocciaretto-Gauff; LIVE Paolini-Sakkari, WTA Doha 2026 in DIRETTA: esordio subito complicato; Paolini, Berrettini e non solo: le partite su Sky; Doha su SuperTennis: Paolini n.6 del seeding. Cocciaretto out nelle quali. LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 1-0, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Paolini in questo inizio di secondo set. 6-4 Servizio esterno vincente di Sakkari che si aggiudica il ... oasport.it Doha su SuperTennis, 2°T: martedì live alle 11.30 Paolini- Sakkari. Alle 13 Cocciaretto-GauffDue le azzurre impegnate martedì nel secondo turno del Qatar TotaleEnergies Open, primo WTA 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari) ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI Martedì 10-2-26 •DOHA Ore 11:30 Paolini vs Sakkari Ore 13:00 Cocciaretto vs Gauff Ore 15:30 doppio Errani-Paolini vs Eikeri-Jian •ROTTERDAM Ore 13:30 Bolelli-Vavassori Vs Bublik-Royer •BUENO - facebook.com facebook WTA Doha: Zheng torna e rimonta Kenin, Sakkari si regala Paolini. Ostapenko avanti a fatica x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.