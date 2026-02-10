LIVE Paolini-Sakkari 4-5 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’ellenica servirà per aggiudicarsi il primo parziale

Inizia il set decisivo tra Paolini e Sakkari a Doha. L’italiana conquista un colpo lungo la linea e si porta sul 5-4. Ora tocca alla greca al servizio, con la partita che resta tesa e aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 È larga la volée di diritto incrociata dell'azzurra. Sakkari servirà per il primo set. 30-40 Lungo il diritto lungolinea di Paolini. Palla break. 30-30 Rovescio lungolinea giocato in risposta da parte della nativa di Atene che finisce in rete. 15-30 Largo il rovescio incrociato dell'italiana dopo una deviazione del nastro. 15-15 In rete il diritto incrociato di "Jas". 15-0 Il passante di rovescio incrociato dell'ellenica finisce in rete. 4-4 Servizio esterno vincente della numero 52 WTA che ha servito con palle nuove. 40-15 Lungo il rovescio lungolinea della greca.

