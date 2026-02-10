LIVE Paolini-Sakkari 0-0 WTA Doha 2026 in DIRETTA | Paolini inizierà al servizio

La partita tra Paolini e Sakkari a Doha è iniziata da pochi minuti. La tennista italiana ha subito commesso un doppio fallo, ma poi ha risposto con un servizio esterno vincente. La sfida è ancora aperta e i primi scambi si sono dimostrati molto intensi. I tifosi restano in attesa di vedere come si svilupperà il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Doppio fallo di Paolini. 30-15 Servizio esterno vincente della classe '96. 15-15 Largo il rovescio incrociato della Sakkari. 0-15 Largo il diritto incrociato della toscana. Ci siamo! Paolini al servizio. 11:40 Paolini ha vinto il sorteggio e inizierà al servizio. 11:39 La giudice di sedia sarà la croata Marija Cicak. 11:38 La giocatrice nativa di Castelnovo di Garfagnana non ha mai ottenuto risultati importanti in questo torneo. Riuscirà quest'anno a ribaltare l'andamento? 11:35 Le giocatrici stanno svolgendo la fase di riscaldamento. 11:33 Ci siamo! Le giocatrici stanno entrando in campo.

