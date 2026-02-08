LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | livello di curling stellare!

Questa mattina si è giocato il match di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi. La partita è stata molto combattuta, con scambi di punti continui e un livello di gioco molto alto da entrambe le squadre. Alla fine, la Gran Bretagna ha vinto 4-3, portando a casa una vittoria importante in questa fase del torneo. I tifosi italiani seguono con attenzione ogni tiro, sperando in una ripresa nelle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.01 Draw perfetto di Dodds che piazza la stone al centro e mette, al momento, tre sassi a punto. 20.00 Brutto end di Mosaner! Il suo draw finisce lungoed è "terzo". Ci sono quindi due punti avversari al momento. 19.59 Guardia al centro ben posizionata da Mouat. 19.59 Sbaglia ancora la bocciata Mosaner! Non porta via nemmeno un sasso avversario! Sono 4 i sassi in casa dei britannici. 19.58 Draw perfetto al centro di Mouat che mette a punto due stone britanniche. 19.57 Sbaglia la bocciata Mosaner! Rimangono 3 sassi britannici in casa! Solo uno quello italiano.

