LIVE Italia-Estonia curling misto Olimpiadi in DIRETTA | Constantini Mosaner affrontano un coppia ostica

Questa mattina si gioca la partita di curling misto tra Italia ed Estonia alle Olimpiadi. I nostri atleti Constantini e Mosaner affrontano una coppia avversaria molto difficile. La sfida si svolge in diretta e gli appassionati sono già incollati ai teleschermi per seguire ogni movimento. La competizione è intensa e tutti sperano in un risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, quarto impegno degli azzurri nel round robin del torneo Olimpico di doppio misto di curling. I campioni di Pechino 2022 completano il doppio turno giornaliero sfidando una coppia giunta a Cortina con ben altre ambizioni. Tuttavia Stefania Constantini ed Amos Mosaner non possono distrarsi e devono conquistare un'altra vittoria utile alla marcia di avvicinamento verso l'obiettivo semifinale. Gli azzurri in mattinata affronteranno dapprima la coppia elvetica nella speranza che l'incontro del primo pomeriggio possa servire a confezionare la doppia vittoria.

