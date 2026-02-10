LIVE Italia-Gran Bretagna 2-1 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | vantaggio azzurro nel terzo end

Durante le Olimpiadi di Pechino, gli atleti italiani di curling si sono aggiudicati un’importante vittoria contro la Gran Bretagna, conquistando un vantaggio nel terzo end. La partita, valida per il bronzo nel doppio misto, si sta giocando in diretta e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa delle squadre. La sfida prosegue, con l’Italia che cerca di mantenere il punteggio e portare a casa la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling 14:43 Inizia l’end che ci porterà a metà gara. Gran Bretagna che torna ad avere a disposizione l’ultimo tiro della mano. QUARTO END 14:40 Torniamo in vantaggio grazie all’ottimo freeze di Constantini. Italia-Gran Bretagna 2-1 dopo tre end. 14:38 Il livello si alza all’inverosimile. Draw spaziale di Dodds, che chiude l’aria di score e forza gli azzurri a siglare un solo punto. 14:37 Arriva una doppia bocciata fantastica del mago delle bocciate! Amos Mosaner risponde spazzando via le pietre britanniche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 2-1, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: vantaggio azzurro nel terzo end Approfondimenti su Italia Gran Bretagna LIVE Italia-Gran Bretagna 1-1, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: pareggio britannico nel secondo end Questa mattina si gioca la finale per il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi. LIVE Italia-Gran Bretagna 1-0, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: primo end rubato dagli azzurri L’Italia si aggiudica il primo end contro la Gran Bretagna nel curling misto alle Olimpiadi. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Italia Gran Bretagna Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificati; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante. LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per il bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling Buongiorno e benvenuti ... oasport.it Diretta/ Italia Gran Bretagna curling (risultato 1-1) streaming video Rai 2: pari dopo due end! (10 febbraio)Diretta Italia Gran Bretagna curling Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: Amos Mosaner e Stefania Constantini per il bronzo nel doppio misto. ilsussidiario.net Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.