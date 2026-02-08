LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri si piegano alla fortissima coppia britannica

Questa mattina, gli azzurri di curling hanno affrontato la Gran Bretagna in una partita molto combattuta. Non sono riusciti a superare la coppia britannica, che ha dimostrato grande solidità e precisione. Il punteggio finale è stato 6-9, con gli avversari che si sono imposti senza troppi problemi. La gara è stata trasmessa in diretta, e gli appassionati hanno potuto seguire ogni colpo e ogni mossa in tempo reale.

20.48 Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport! La diretta Live testuale della partita fra Itala e Gran Bretagna termina qui! Gli azzurri torneranno sul ghiaccio domani contro glu Usa per giocarsi il passaggio del turno. Buona serata! 20.46 La coppia azzurra ha giocato nel complesso una buona partita. A colpi di pregevole fattura però, hanno alternato errori che non puoi permetterti contro i fortissimi scozzesi. Negli ultimi due end in particolare gli azzurri hannno buttatu un po' alle ortiche una partita ancora aperta.

