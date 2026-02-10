LIVE Italia-Germania hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurra puntano all’ennesimo scalpo di rilievo!

L’Italia femminile di hockey ghiaccio scende in campo contro la Germania alle Olimpiadi. Le azzurre puntano a conquistare un’altra vittoria di rilievo e a migliorare partita dopo partita. La partita è in diretta e l’obiettivo è chiaro: portare a casa un risultato importante. Ora le ragazze possono giocare con più serenità, sapendo di aver già raggiunto un buon traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Con l'obiettivo centrato, l'Italia può adesso giocare più spensierata mirando a migliorare partita dopo partita. Ad oggi il podio è ampiamente fuori portata, ma l'Italia (n.17 del ranking IIHF) ha già vinto il suo torneo battendo la n.14 e soprattutto la n.7 del ranking internazionale. 16.30 Mancano solo dieci minuti all'inizio del match! 16.27 La partita contro le tedesche, essendo le azzurre già qualificate ai quarti, non avrà enormi ripercussioni sul continuo del torneo. Battere la Germania però certificherebbe la definitiva crescita del movimento tricolore al femminile.

