LIVE Italia-Francia 2-1 Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | azzurre avanti al secondo intervallo

Questa mattina l’Italia ha battuto la Francia 2-1 nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Le azzurre sono in vantaggio al secondo intervallo e il ghiaccio sta venendo rifatto. La partita riprenderà tra poco più di cinque minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 In corso il rifacimento ghiaccio, si riprenderà tra poco più di 5 minuti. FINE SECONDO PERIODO 20? C'è tempo per un ultimo brivido. Italia che sfiora la terza marcatura con Reyes proprio sulla sirena. 19? Ben piazzata ancora una volta Fedel sulla conclusione avversaria. 88 secondi al termine del secondo periodo. 18? Reagiscono le transalpine, ma ci pensa nuovamente Fedel. 16? GOOOOOOL ITALIA!!! Esplode la festa azzurra! Contropiede micidiale di Della Rovere, si salva ancora una volta Philbert ma sulla ribattuta Roccella è lestissima. Italia 2 Francia 1.

