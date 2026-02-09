LIVE Italia-Giappone hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre sognano il colpaccio

Da oasport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si gioca la partita tra Italia e Giappone nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Le azzurre cercano di sorprendere le avversarie e fare un passo avanti nel gruppo B. La partita è in diretta e i tifosi sono già con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, terzo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre guidate dall’head coach Bouchard daranno tutto contro le nipponiche per restare in corsa per i quarti di finale, obiettivo già raggiunto dalla Svezia. Appuntamento alle 12.10 per Mattivi e compagne, in una Milano Rho Ice Arena che ribollirà di passione. Il match contro le asiatiche sposterà l’ago della bilancia in un senso o nell’altro per le italiane nella corsa ai quarti di finale. Nel girone B sono tre i posti a disposizione per i playoff, ed attualmente le azzurre occupano la terza posizione dopo il successo ottenuto ai danni della Francia e la sconfitta contro le fortissime svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia giappone hockey ghiaccio femminile olimpiadi in diretta le azzurre sognano il colpaccio

© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre sognano il colpaccio

Approfondimenti su Italia Giappone

LIVE Italia-Francia, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: esordio storico per le azzurre

Questa mattina si gioca una partita storica per l’hockey ghiaccio femminile.

LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurre

Alle Olimpiadi di Pechino, l’Italia di hockey ghiaccio femminile ha subito una sconfitta netta contro la Svezia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Italia Giappone

Argomenti discussi: Italia-Giappone oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Milano Cortina 2026: per l’Italia dell’hockey femminile cruciale la sfida col Giappone; Troppo forte la Svezia: l'Italia crolla 6-1 nel secondo match.

Italia-Giappone oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo pronti per vivere una partita di capitale importanza per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici ... oasport.it

live italia giappone hockeyDove vedere in tv Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingUna vittoria e una sconfitta, il bilancio della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio inizia a definirsi alle Olimpiadi di Milano Cortina ... oasport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.