LIVE Italia-Giappone hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre sognano il colpaccio

Questa mattina si gioca la partita tra Italia e Giappone nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Le azzurre cercano di sorprendere le avversarie e fare un passo avanti nel gruppo B. La partita è in diretta e i tifosi sono già con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, terzo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre guidate dall'head coach Bouchard daranno tutto contro le nipponiche per restare in corsa per i quarti di finale, obiettivo già raggiunto dalla Svezia. Appuntamento alle 12.10 per Mattivi e compagne, in una Milano Rho Ice Arena che ribollirà di passione. Il match contro le asiatiche sposterà l'ago della bilancia in un senso o nell'altro per le italiane nella corsa ai quarti di finale. Nel girone B sono tre i posti a disposizione per i playoff, ed attualmente le azzurre occupano la terza posizione dopo il successo ottenuto ai danni della Francia e la sconfitta contro le fortissime svedesi.

