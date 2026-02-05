LIVE Italia-Francia 1-1 Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | Tutino firma il pareggio

La partita tra Italia e Francia di hockey ghiaccio femminile termina 1-1. Tutino segna il gol del pareggio, mentre le azzurre spingono forte nelle ultime fasi del primo tempo. Philbert fa due grandi parate, mantenendo in partita la squadra francese. La gara è in corso e tutti gli occhi sono puntati su questa sfida alle Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Due miracoli di Philbert con le azzurre che spingono sull'acceleratore in queste ultime fasi del primo periodo. 17? Francesi molto scaltre alla balaustra con l'Italia in difficoltà. Cronometro nuovamente fermo ai -3:36. 15? Gioco fermo. Si ripartirà con un ingaggio nel terzo offensivo dell'Italia. 13 Continua a spingere l'Italia, altro intervento puntuale di Philbert. 12? GOOOOL ITALIAAAA! Reazione immediata dell'Italia con una splendida azione solitaria di Mattivi che fornisce poi un assist al bacio per Tutino. 1-1. 11? Gol Francia 0-1. Dalla distanza De Serres punisce le azzurre.

